Zwycięzcy corocznego konkursu Travelers’ Choice są wybierani na podstawie opinii międzynarodowej społeczności portalu Tripadvisor. Firmy, które otrzymują to wyróżnienie są synonimem wysokiej jakości usługi i popularności wśród turystów.

„Od początku działalności przykładamy wagę do tego, by każdy gość – czy to krajowy, czy też zagraniczny, dobrze się u nas bawił i miał niezapomniane wrażenia. Stawiamy mocno na angażujące i różnorodne zagadki, teatralny wystrój pokoi, jak i sympatyczną obsługę oraz wsparcie Mistrzów Gry na każdym etapie realizacji misji. To wyróżnienie pokazuje, że Ci, którzy nas odwiedzają wychodzą zadowoleni z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu. A my mamy dowód, że to co robimy podoba się graczom i możemy tworzyć nowe scenariusze adventure rooms, czy gier miejskich.” – powiedziała Elżbieta Zwolak, współwłaścicielka Gamescape.

Proces wyłaniania laureatów opiera się na autorskim algorytmie, który bierze pod uwagę jakość, aktualność i ilość recenzji składanych przez turystów przez 12 miesięcy, miejsce w rankingu według indeksu popularności na portal oraz to jak długo działa dany podmiot na rynku. Tylko firmy, które spełnią te warunki otrzymują Certyfikat Doskonałości. Gamescape otrzymuje to wyróżnienie od 2017 roku.