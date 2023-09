Zwierzyniecki Turniej Sąsiedzki w ramach Dni Sąsiada w Krakowie

Drużyny składające się z mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji będą mogły podjąć wspólne wyzwanie rozwiązując łamigłówki i zagadki na mobilnych skrzyniach zagadek. W międzyczasie mieszkańcy będą mieli okazję do wspólnych rozmów o sprawach dzielnicy.

„Z doświadczenia wiemy, że wspólne gry to najlepszy sposób by się wzajemnie poznać i porozmawiać. Wtedy najłatwiej jest dzielić się wiedzą i przemyśleniami o tym, co dzieje się wokół nas. To również bardzo dobry moment na poznanie się i nawiązanie relacji”. – mówi Patrycja Curyło, współwłaścicielka Gamescape – jednego z partnerów głównych wydarzenia.

Zwierzyniecki Turniej Zagadek organizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, przy współpracy Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. Partnerami głównymi wydarzenia są Hotel Novotel Centrum Kraków oraz Gamescape Sp. z o.o.

Zgłoszenia drużyn oraz zwierzynieckich przedsiębiorców przyjmowane są na adres e-mail: zgloszenia@gamescape.pl . Zarówno udział w turnieju oraz możliwość prezentacji swojej działalności – są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dla uczestników turnieju przewidziano poczęstunek.

Na spotkaniu obowiązuje regulamin wydarzenia https://bis-krakow.pl/bis/wp-content/uploads/2023/08/Regulamin-Dzien-Sasiada.pdf.