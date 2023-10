Patrycja Curyło z Gamescape opowie o gamifikacji podczas Forum Turystyki w Krakowie

Uczestnicy tegorocznego spotkania będą rozmawiać o zrównoważonej turystyce, a także o aktualnym stanie ruchu turystycznego w Krakowie oraz ofercie kulturalnej i sportowej. Szczególnym punktem programu Forum Turystyki będzie debata pt. „Szyte na miarę. Czy jesteśmy gotowi na wspólne projekty?” poświęcona możliwościom współpracy publiczno-prywatnej oraz przyszłości i gotowości branży turystycznej na nowe trendy i współdziałanie. O gamifikacji – branży, światowym trendzie i jej możliwościach w turystyce opowie podczas debaty Patrycja Curyło – CEO i ekspertka ds. gamifikacji

z Gamescape w Krakowie.

„Gamifikacja to potężne narzędzie, które z powodzeniem można wykorzystać do stworzenia niepowtarzalnego doświadczenia turystycznego w myśl idei turystyki kreatywnej czy tzw. smart turystyki. To także światowy trend, który zaczyna odgrywać dużą rolę w budowaniu doświadczeń użytkownika, odbiorcy, gościa czy turysty – kreuje sposób poznawania dziedzictwa materialnego i niematerialnego, odkrywania nowych miejsc i przeżywania niezapomnianych chwil. W Polsce widzimy, jak rośnie zainteresowanie tym tematem i cieszy nas, że trend i jego potencjał został dostrzeżony przez kluczowych przedstawicieli branży w Krakowie.” – mówi Patrycja Curyło.

Forum rozpocznie się o godzinie 10:00 uroczystym otwarciem przez pana Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa. W wydarzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele krakowskiego rynku turystycznego, uczelni wyższych, samorządu, instytucji kulturalnych. Podczas spotkania zostanie wręczone wyróżnienie Honoris Gratia oraz nagroda Kreatora Krakowskiej Turystyki.