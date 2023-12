Gra miejska po Krakowie jedną z nagród w 81. Konkursie Szopek Krakowskich

Coroczny konkurs organizowany przez Muzeum Krakowa skupia najlepszych szopkarzy w trzech kategoriach wiekowych: dorosłych, młodzieżowej i dziecięcej. W tym roku dzieci i młodzież powalczą m.in. o vouchery na gry miejskie po Krakowie z technologią rozszerzonej rzeczywistości. Jednym z partnerów wydarzenia jest Gamescape – krakowska firma z branży gamifikacji i escape room.

„Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę, a tradycja szopkarstwa jest jedyna w swoim rodzaju – w 2018 roku została wpisana na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Tradycja wykonywania bogato zdobionych budowli z lekkich, nietrwałych materiałów, której motywem przewodnim jest scena Bożego Narodzenia, to hołd dla naszego dziedzictwa kulturowego i piękny zwyczaj. Dlatego trzeba dbać o nasz coroczny konkurs na szopkę krakowską i doceniać trud, pomysłowość i determinację szczególnie młodych szopkarzy. Dzięki temu możemy wierzyć, że ta tradycja nie zniknie. To również wspaniała przygoda, która uczy szacunku do historii, konsekwencji i odwagi w działaniu.” – powiedziała Patrycja Curyło, prezes Gamescape.

Konkurs ma charakter otwarty – uczestnikami mogą być przedstawiciele różnych zawodów, a każda praca jest oceniana anonimowo. Jury, składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków, w wyborze najlepszej szopki zwraca uwagę na: nawiązanie do tradycji, dekoracyjność, kolorystyka, lalki, architektura, nowatorstwo, elementy ruchome i ogólne wrażenie estetyczne. W tym roku zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia do godziny 23:59. Ogłoszenie laureatów będzie miało miejsce 10 grudnia br. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory, siedziby Muzeum Krakowa. A już dzień później wszystkie szopki będzie można w tymże Pałacu obejrzeć na pokonkursowej wystawie.