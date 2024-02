Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 rodzin, które będą mogły skorzystać

z bezpłatnego wejścia do pokoju zagadek w Krakowie. Darmowa rozrywka w Adventure Roomie będzie możliwa od 10 lutego do końca marca br. Organizatorem akcji jest Gamescape z Krakowa.

„W trakcie moich rozmów z organizatorami przedświątecznych zbiórek często pojawiał się temat wdzięczności i poczucia, że zrobiło się coś dobrego dla innych. Okazuje się, że by taka pomoc się udała, osoby zaangażowane muszą mieć niesamowite wsparcie rodziny – muszą w tym być razem. A to bywa już sporym wyrzeczeniem. Uznaliśmy, że nagrodą za ich pracę i jednocześnie sposobem na wspólnie spędzenie czasu właśnie z rodziną, bez której nie mogliby tyle dać innym, może być zabawa. Dlatego udostępniamy to, co mamy najlepsze – nasze Adventure Rooms. A podziękować za ich aktywność może każdy z Was –wystarczy wysłać zgłoszenie.” – powiedziała Patrycja Curyło, współwłaścicielka Gamescape.

Zgłosić można osoby – wolontariuszy, społeczników, osoby zaangażowane w pomoc starszym, w szkole, w gminie, w parafii czy wśród lokalnej społeczności. Nominację można przesłać poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://nominuj-rodzine.gamescape.pl/. Finaliści będą mogli zabrać swoich najbliższych na bezpłatną zabawę do jednego z przygodowych pokoi zagadek. Lista 10 zwycięzców zostanie opublikowana 9 lutego br. na stronie www.gamescape.pl i na profilach społecznościowych.