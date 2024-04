Gamescape o sposobie na zrównoważoną turystykę podczas Forum Turystyki w Krakowie

Podczas debaty dot. sposobów na podnoszenie jakości usług turystycznych i rozwoju infrastruktury turystycznej z poszanowaniem lokalnej społeczności i środowiska naturalnego, Patrycja Curyło

z Gamescape wskazywała, że dobrym rozwiązaniem spełniającym te warunki jest gamifikacja.

„Gamifikacja, czyli włączanie elementów gier do kontekstów niezwiązanych z grami, może na nowo zdefiniować turystykę, a w niej: turystykę kulinarną, kreatywną czy ekoturystykę. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwiązań mobilnych czy rozszerzonej rzeczywistości, wprowadza element interaktywny do zrównoważonego podróżowania, czyniąc go bardziej satysfakcjonującym i edukacyjnym. Gamifikacja może nagradzać pożądane zachowania, takie jak korzystanie z ekologicznego transportu, czy zaangażowanie się w wydarzenia kulturalne. Może także pomóc w rozpraszaniu ruchu turystycznego

i kierować turystę w mniej uczęszczane, ale przez to bardziej ciekawe i nieoczywiste miejsca.” – powiedziała Patrycja Curyło.

W trakcie Forum Turystyki w Krakowie rozmawiano również o tym jak zyskać na nowych trendach, jak przygotować biznes na długofalowy sukces i jak można prowadzić działalność spełniając standardy zrównoważonej turystyki.