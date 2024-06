Zgłoś rodzinę do wizyty w Adventure Roomie w wakacje!

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 rodzin, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wejścia do pokoju zagadek w Krakowie. Darmowa rozrywka w Adventure Roomie będzie możliwa od 30 czerwca do końca sierpnia br. Organizatorem akcji jest Gamescape z Krakowa.

„Letnie wakacje to idealny czas, by spędzić chociaż jeden dzień z rodziną na dobrej i edukującej zabawie. Dlatego chcieliśmy wyjść naprzeciw potrzebom rodzin, które nie tylko dbają o własne dzieci, ale również aktywnie uczestniczą w budowaniu lokalnej społeczności, pomagają potrzebującym, edukują i troszczą się o swoje otoczenie. Często jest tak, że również one nie mogą sobie pozwolić na dodatkowy wydatek, żeby spędzić ten czas z własną rodziną. Zależy nam, by zostali nagrodzeni za swój trud i zaangażowanie.” – mówi Patrycja Curyło, współwłaścicielka Gamescape i projektantka escape room.

Finaliści plebiscytu zostaną wyłonieni m.in. na podstawie uzyskanej liczby głosów. Lista 10 zwycięzców zostanie opublikowana 30 czerwca br. na stronie www.gamescape.pl i na profilach społecznościowych. Regulamin akcji dostępny jest na https://gamescape.pl/regulamin-akcji/