Gamescape po raz drugi wyróżniony certyfikatem „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”

W tegorocznej, siódmej edycji plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, wyróżniono 63 krakowskie instytucje, firmy i miejsca, które w szczególny sposób dbają o potrzeby rodzin. Laureatem certyfikatu został firma oferująca pokoje zagadek i gry miejskie z AR - Gamescape z Krakowa, doceniona w kategorii „Hotele, gastronomia i rozrywka”.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 21 października br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Wydarzenie było częścią kampanii „Kraków stawia na rodzinę” promującej miejsca dostępne, przyjazne i otwarte na najmłodszych mieszkańców stolicy Małopolski.

„To dla nas ogromna radość i wyróżnienie. Co roku staramy się, by przestrzeń Gamescape była miejscem, gdzie rodzice i dzieci mogą wspólnie przeżywać przygody, rozwijać kreatywność i spędzać czas w sposób wartościowy. Kolejny certyfikat Miasta Krakowa pokazuje, że nasze starania są zauważane i doceniane.” – mówi Elżbieta Zwolak, współwłaścicielka Gamescape.

Certyfikat „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” przyznawany jest od 2018 roku i stał się symbolem jakości i dostępności oferty podmiotów, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i dobrą zabawę najmłodszym mieszkańcom Krakowa.

*******

Gamescape powstała w 2015 roku w Krakowie. Jej misją jest łączenie edukacji i zabawy w wyzwalaniu talentów i potencjałów, integrowanie zespołów poprzez aktywację współpracy, wykorzystania logicznego myślenia i działania pod presją czasu. Jest jedną z największych firm w branży escape room w kraju, jedną z najstarszych w Krakowie. Od ponad 10 lat zespół Gamescape projektuje i tworzy gry miejskie, obiektowe i rozrywkę w stylu escape rooms w wersji pozytywnej – Adventure Rooms – stacjonarnie, mobilnie i online, dla klienta indywidualnego i grup zorganizowanych. Grywalizacja, fabularny suspens i nowoczesna technologia rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) to stałe elementy oferowanych wrażeń. Twórcy Gamescape mają na koncie ponad 18 wybudowanych pokoi zagadek, ponad 1300 przeprowadzonych gier miejskich, a z ich oferty skorzystało już ponad 100 tyś. osób. Gamescape jest współautorem m.in. „Filharmonia Escape Room” – prestiżowego projektu organizowanego dla Filharmonii Krakowskiej, a także laureatem projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Galeria Marzeń – zagrajwsztuke.pl.

Więcej informacji na temat Gamescape na stronie www.gamescape.pl