Krakowska firma z "Turystycznym Oskarem"
Firma Gamescape, specjalizująca się w grach typu escape room i grach miejskich z technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR), została uhonorowana nagrodą ODYS 2025 przyznawaną przez Krakowską Izbę Turystyki. To wyróżnienie, uznawane za jedno z najważniejszych w branży turystycznej Małopolski, stawia Gamescape w elitarnym gronie laureatów obok takich marek jak Energylandia czy Kopalnia Soli Wieliczka.
2026-01-27, 11:35

Kapitula konkursu doceniła firmę za „permanentny rozwój z efektownym i efektywnym wykorzystaniem ETNOSU miejsca”. Kolejna nagroda ODYS dla Gamescape jest potwierdzeniem rosnącej roli turystyki opartej na doświadczeniach (tzw. experience-base tourism) w Małopolsce. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 11 grudnia 2025 roku w Krakowie, podczas Forum Turystyki.

Uzasadnienie Kapituły konkursu: jakość potwierdzona liczbami

W uzasadnieniu werdyktu Kapitula zwróciła uwagę na twarde dane rynkowe. Eksperci podkreślili, że klienci szczególnie doceniają „pomysłowe łamigłówki, wystrój i tematykę gier”, oraz angażujące scenariusze pełne emocji, gwarantujące doświadczenie na najwyższym poziomie.

Konsekwencja w dążeniu do doskonałości

Dla krakowskiego zespołu nagroda w edycji 2025 konkursu jest zwieńczeniem wieloletniej pracy nad podnoszeniem standardów.

- Nagroda ODYS 2025 to dla nas ogromny zaszczyt i dowód na to, ze obraliśmy właściwy kierunek rozwoju – komentuje Elżbieta Zwolak, współwłaścicielka Gamescape. – Od początku wierzyliśmy, że turystyka nie musi być pasywna.  Kapitula doceniła nasz zespół za profesjonalizm i wysoką jakość, na równi z innowacyjnością naszych gier i rozwojem technologicznym.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku Gamescape otrzymało już wyróżnienie, a w 2023 roku – pierwszą nagrodę w tym samym konkursie.  

O konkursie ODYS

Konkurs ODYS, organizowany przez Krakowska Izbę Turystyczną od 1995 roku, ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych produktów oraz usług turystycznych w Małopolsce. Nagroda ta jest dla turystów i kontrahentów gwarancja rzetelności i najwyższej jakości obsługi.

