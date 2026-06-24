Arcydzieła krakowskiego malarstwa w centrum międzynarodowej intrygi. W Krakowie ruszył wyjątkowy projekt: hybrydowy pokój zagadek promujący lokalnych twórców.

Ten nowy escape room w Krakowie, stworzony przez Gamescape, przenosi graczy w sam środek szpiegowskiej misji. Uczestnicy jako agenci wywiadu, muszą zmierzyć się z nieliniowym systemem zagadek, w którym tradycyjne kłódki ustąpiły miejsca detalom ukrytym na płótnach polskich mistrzów oraz nowoczesnej technologii. W projekcie Protokół CH.I.M.E.R.A. „Śladami Krakowskich Mistrzów” sztuka wysoka nie jest jedynie tłem czy dekoracją. Każdy z 10 precyzyjnie odwzorowanych obrazów stanowi integralną część kodu, który gracze muszą złamać, aby zapobiec międzynarodowemu kryzysowi.

Pierwszy hybrydowy escape room o krakowskiej sztuce

Projekt wyróżnia się na rynku czymś jeszcze – to pierwszorzędna, hybrydowa rozrywka, łącząca analogowe doświadczenie z technologią. Dzięki zintegrowanym z fabułą kodom QR, uczestnicy zyskują dostęp do autorskiej, wirtualnej platformy: „Kulturopedii” oraz gry online o polskiej sztuce. Pozwala ona na interaktywne odkrywanie autentycznych historii i sekretów stojących za krakowskimi dziełami w trakcie trwania rozgrywki, jak również jej kontynuację już online w domu lub biurze.

– Chcieliśmy odczarować mit, że sztuka klasyczna potrafi przemawiać do nas wyłącznie w sterylnych, muzealnych salach. Wplatając dzieła Malczewskiego i innych krakowskich mistrzów w strukturę szpiegowskiej łamigłówki, udowadniamy, że dziedzictwo narodowe może być bazą dla genialnej, nowoczesnej zabawy. To idealny format na nieszablonowy teambuilding firmowy, angażującą lekcję dla młodzieży czy edukacyjną rozrywkę podczas wycieczki do Krakowa – podkreślają twórcy projektu.

Turystyczna atrakcja 2w1: zabawa i edukacja dla każdego

Rozrywka jest w pełni dwujęzyczna (PL/ENG), co czyni ją łatwo dostępną również dla zagranicznych turystów odwiedzających Małopolskę. Unikalny charakter oraz wartość edukacyjna i promocyjna przedsięwzięcia dla Krakowa zostały docenione przez branżę – projekt powstał w partnerstwie z Stowarzyszeniem Organizacja Królewskiego Miasta Krakow Tourism Alliance.