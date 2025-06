Gramy w cyberbezpieczeństwo razem z konkursem GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe

Popularność gier komputerowych staje się dziś fenomenem. Wykorzystuje się je nie tylko w rozrywce, ale także w wielu innych dziedzinach życia. Gry przyczyniają się do zmiany świata realnego, pomagając w rozwoju różnych umiejętności. Konkurs GEEK to wyzwanie i propozycja dla nauczycieli i uczniów do spróbowania swoich sił w stworzeniu własnej gry, własnego projektu o charakterze edukacyjnym. Gamescape – firma specjalizująca się w projektowaniu pokoi zagadek i gier miejskich z wykorzystaniem rozszerzonej technologii, została oficjalnym sponsorem nagród konkursu. Współpraca ta podkreśla zaangażowanie firmy w wspieranie talentów w obszarze nauki, technologii i gier.

„Wspierając konkurs chcieliśmy zwrócić uwagę, jak ważne jest wzmacnianie rozwoju dzieci i młodzieży i ich własnych zainteresowań poprzez gry. Tegoroczne projekty dowodzą, że kreatywność nie ma granic, a za pomocą gier można przedstawić różne perspektywy i sposoby myślenia o jednym temacie – cyberbezpieczeństwie. Cieszy nas fakt, że młodzież sięga po gry by rozwijać swoje zainteresowania i pasje, poszerzyć umiejętności i zdobyć nowe kompetencje. To zaszczyt móc ich nagradzać za odwagę i niezwykłe pomysły.”- mówi Elżbieta Zwolak, współwłaścicielka Gamescape.

Konkurs GEEK co roku rozpoczyna etap regionalny w 2 kategoriach: koncepcji gry i implementacji gry. Zwycięzcy uczestniczą w finale konkursu, który organizowany jest w Warszawie. Tegoroczna edycja koncentrowała się wokół tematu cyberbezpieczeństwa - niezwykle aktualnego i ważnego w dzisiejszym świecie cyfrowym. Uczniowie tworzyli gry, które nie tylko bawią, ale przede wszystkim edukują – uczą bezpiecznego korzystania z technologii, rozpoznawania zagrożeń i dbania o higienę cyfrową.

***************

Gamescape powstała w 2015 roku w Krakowie. Jej misją jest łączenie edukacji i zabawy w wyzwalaniu talentów i potencjałów, integrowanie zespołów poprzez aktywację współpracy, wykorzystania logicznego myślenia i działania pod presją czasu. Jest jedną z największych firm w branży escape room w kraju, jedną

z najstarszych w Krakowie. Od ponad 10 lat zespół Gamescape projektuje i tworzy gry miejskie, obiektowe

i rozrywkę w stylu escape rooms w wersji pozytywnej – Adventure Rooms – stacjonarnie, mobilnie i online, dla klienta indywidualnego i grup zorganizowanych. Grywalizacja, fabularny suspens i nowoczesna technologia rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) to stałe elementy oferowanych wrażeń. Twórcy Gamescape mają na koncie ponad 15 wybudowanych pokoi zagadek, ponad 1300 przeprowadzonych gier miejskich, a z ich oferty skorzystało już 100 tyś. osób. Gamescape jest współautorem m.in. „Filharmonia Escape Room” – prestiżowego projektu organizowanego dla Filharmonii Krakowskiej. To również laureat nagród: ODYS 2023 i 2024, oraz Polskiej Nagrody Przedsiębiorczości 2023. Gamescape to Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi. Firma jest członkiem Polskiej Izby Turystycznej, Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz regionalnych: Krakow Tourism Allinace i Krakowskiej Izby Turystycznej.

Więcej informacji na temat Gamescape na stronie www.gamescape.pl